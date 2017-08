B2Gold schreibt wieder schwarze Zahlen. Nach dem Verlust im ersten Quartal dieses Jahres, erwirtschaftet das Unternehmen im zweiten Quartal ein Plus von 19,3 Millionen Dollar oder 0,02 Dollar je Aktie. Die Produktion hängt etwas hinterher und so wurden die Erwartungen auf 530.000 bis 570.000 Unzen um vier Prozent gesenkt. Die vielversprechenden Explorationsprojekte versprechen jedoch eine erhebliche Steigerung in den nächsten zwei Jahren.

