Die Börsen in Asien spiegeln das Bild ihrer europäischen Pendants wieder: Der Nordkorea-Konflikt sorgt auch dort für massive Verluste an den Aktienmärkten. Investoren bevorzugen weniger riskante Anlagen.

Angesichts der weiter wachsenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben die Aktienmärkte in Asien am Freitag Verluste verzeichnet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans rutschte 1,6 Prozent ab. Anleger flüchteten sich in als weniger riskant geltende Anlagen wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...