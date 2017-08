Am EUR Primärmarkt waren am gestrigen Tag keine Emissionen zu beobachten. Für heute ist die Vorstandssitzung der Banca Monte dei Paschi di Siena angesetzt, in welcher der Halbjahresfinanzbericht abgesegnet werden soll. Der erste Finanzbericht nach der erfolgten Rettung durch den Staat mittels vorsorglicher Rekapitalisierung wird mit Spannung erwartet. Laut Medienberichten wird mit einem Verlust in Milliardenhöhe gerechnet. Die Bank berichtete gestern über die EUR 3,85 Mrd. Kapitalspritze, die den Staat Italien mit 53,5 % zum Mehrheitseigentümer macht. Borealis AG veröffentlichte gestern in einer Pressemitteilung erste Zahlen zur Geschäftsentwicklung in Q2 bzw. H1 2017. Das Unternehmen konnte in Q2 2017 zwar im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg (+5 % auf EUR 2,25 Mrd.)...

Den vollständigen Artikel lesen ...