11.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Rosenbauer (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Rosenbauer Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen leicht gestiegenen Konzernumsatz von 393,6 Mio EUR (1-6/2016: 383,4 Mio EUR). Während in einigen Ländern des Nahen Ostens ein rückläufiges Auslieferprogramm zu verzeichnen war, konnten die Lieferungen in Europa, wie beispielsweise in die Niederlande gesteigert werden. Im ersten Halbjahr lag das EBIT mit 2,7 Mio EUR (1-6/2016: 18,8 Mio EUR) unter dem Vorjahreswert. Die schwache Auslastung infolge der politischen Lage in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...