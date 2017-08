FMW-Redaktion

Nordkorea und Trump haben ihre Spuren hinterlassen. Der Dow Jones fiel gestern um 204 Punkte. Der S&P 500 fiel unter seinen 50 Tages-Durchschnitt, einen wichtigen technischen Level! Auch die Vola lebt somit wieder auf. Der S&P 500 Volatilitäts-Index (VIX), der als bester Maßstab für Angst am US-Aktienmarkt gilt, sprang mehr als 40% an auf fast 16 Indexpunkte. Das ist der höchste Stand im VIX seit Mai! Übrigens: Auch der Nasdaq fiel gestern unter seinen 50 Tages-Durchschnitt!

Dax

Und der Dax? Der fiel gestern wie der Dow auch 200 Punkte, was natürlich bei dem viel niedrigeren Indexstand prozentual viel mehr ausmacht. Also sind die Deutschen viel ängstlicher in Sachen Nordkorea als die Amerikaner. Der Euro kann jedenfalls den Dax von gestern früh auf heute früh nicht sonderlich beeinflusst haben. Mit 1,1760 hat er sich unterm Strich (!) nicht groß verändert. Die aktuelle Dax-Indikation für den Start um 9 Uhr liegt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...