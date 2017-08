Köln - Der US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller Tesla steckt in einer kritischen Phase, so die Experten von AXA Investment Managers."Die Zahlen für das zweite Quartal 2017 zeigen, dass die Markterwartungen übertroffen worden und der Aktienpreis um 7 Prozent stieg. Für das in Bezug auf die Marktkapitalisierung von 55 Mrd. US-Dollar größte US-Automobilunternehmen bedeuten höhere Erträge einen unter den Erwartungen liegender Unternehmensverlust und Barmittelverbrauch", sage Marc Basselier, Experte für Wandelanleihen bei AXA Investment Managers. "Ein Blick auf die Wandelanleihen könnte sich also lohnen."

