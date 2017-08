Bern (ots) - Die 15 Banken der Clientis Gruppe haben im ersten

Halbjahr 2017 den Konzerngewinn um weitere 22% gesteigert. Sie

setzten das qualitative Wachstum im Kundengeschäft fort und stärkten

das solide Eigenkapital erneut. Die Projektarbeiten für die neue

IT-Multiproviderstrategie schreiten zügig voran.



«Unsere Banken waren im ersten Semester trotz Negativzins-Umfeld

und hartem Wettbewerb wiederum sehr erfolgreich», erklärt Andreas

Buri, CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum

der Gruppe. «Die Zahlen fallen auch im Branchenvergleich gut aus.»



Die Clientis Banken konnten praktisch alle wichtigen Kennzahlen

weiter verbessern. So erhöhten sie den Betriebserfolg (Erfolg aus dem

ordentlichen Bankgeschäft) im Vergleich zum ersten Halbjahr des

Vorjahres um 4,3% oder CHF 4,4 Mio. auf CHF 108,4 Mio. Der

Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg dank Volumenausweitung im

Hypothekargeschäft um 2,6% auf CHF 84,6 Mio.; er trägt 78% zum

Betriebserfolg bei. Erfreulich entwickelte sich ebenfalls der um 11%

angewachsene Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, das

unter anderem das Wertschriftengeschäft abbildet. Als Gruppenvorteile

bewährten sich zudem wiederum das koordinierte Liquiditätsmanagement

sowie der zentrale Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt.



Der Geschäftsaufwand nahm um 0,7% auf CHF 64,0 Mio. zu. Die

Clientis Banken beschäftigten Mitte Jahr 618 Mitarbeitende (505

Vollzeitstellen) an 69 Standorten.



Konzerngewinn in vier Jahren verdoppelt



Weil der Betriebserfolg deutlich stärker zunahm als der

Geschäftsaufwand, erhöhte sich die operative Effizienz weiter. Dies

gelang unter anderem durch Synergiegewinne in der gruppenweiten

Zusammenarbeit. Der Geschäftserfolg verbesserte sich um 10,2% auf CHF

38,2 Mio.



Rückzahlungen aus dem RBA-Hilfsfonds erhöhten als Sondereffekt den

ausserordentlichen Ertrag um CHF 3,7 Mio. Die Clientis Gruppe wendete

für Steuern CHF 7,6 Mio. auf (+8,1%). Der Halbjahres-Konzerngewinn

wuchs um 22% auf CHF 37,2 Mio. an. Er konnte in den letzten vier

Jahren stetig verbessert werden und hat sich seither verdoppelt.



Mehr Kundengelder trotz tiefer Zinsen



Die Kundengelder nahmen in den ersten sechs Monaten 2017 trotz der

andauernden Tiefstzinsphase um 2,5% auf CHF 10,3 Mrd. zu. Den

Clientis Kunden wurden nach wie vor keine Negativzinsen belastet. Mit

den Kundengeldern wurden 84% der Ausleihungen finanziert. Diese

wuchsen um 1,8% auf CHF 12,3 Mrd. an. Davon entfielen 94% oder CHF

11,6 Mrd. auf das Kerngeschäft Hypotheken (+2,1%). «Das

Kreditportfolio ist unverändert qualitativ sehr gut unterlegt und

entsprechend risikoarm», erläutert Andreas Buri. Die Bilanzsumme nahm

um 2,2% auf CHF 14,3 Mrd. zu. Die Cost/Income Ratio, das Verhältnis

des Aufwands zum Ertrag, verbesserte sich erneut um 1,8 Prozentpunkte

auf 60,7%.



Eigenmittel-Anforderungen klar übertroffen



Im Gleichschritt mit dem Bilanzsummen-Wachstum stärkte die

Clientis Gruppe ihr traditionell hohes Eigenkapital, und damit die

Sicherheit der Kundengelder, um weitere 2,7% auf CHF 1,28 Mrd. Der

Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme)

erhöhte sich leicht auf im Branchenvergleich gute 8,9%. Die

Gesamtkapitalquote stieg nochmals auf hohe 18,5% an (Ende Vorjahr

18,1%). Diese Kennzahl ist bei der Clientis Gruppe identisch mit der

Kernkapitalquote (Tier 1), da sie ausschliesslich über hartes

Eigenkapital verfügt. Sie übertrifft damit die gesetzlichen

Eigenmittel-Anforderungen von 12,3% sehr deutlich - um mehr als die

Hälfte.



Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die Clientis Gruppe mit

einem gegenüber dem Vorjahr besseren Resultat, dies durch weiteres

Volumenwachstum und den RBA-Sondereffekt.



Bestes Rating seit Bestehen der Gruppe



Neben den Halbjahreszahlen ist für die Clientis Gruppe auch die

erneute Verbesserung des Ratings durch Moody's erfreulich. Die

Agentur hob im Mai 2017 die Bewertung für die langfristigen

Verbindlichkeiten auf «A1» an. Die Höchstnote «Prime 1» für die

kurzfristigen Verbindlichkeiten bleibt unverändert. Das Rating hat

damit die bisher besten Bewertungen seit Bestehen der Gruppe

erreicht. Es unterstreicht deren solide Bonität und ermöglicht ihr

einen eigenen Zugang zum Kapitalmarkt. Derzeit sind zwei Anleihen

emittiert.



IT-Multiproviderstrategie für 25 Banken



Die Clientis AG, die unter anderem das IT-Plattform-Management für

die 15 Clientis Banken und 10 weitere Regionalbanken betreibt, ist

mit den Projektarbeiten für die neue IT-Multiproviderstrategie auf

Kurs. Gemäss der Strategie wird Inventx ab 2018 Provider für den

Rechenzentrumsbetrieb und das Application Management - einem

bedeutenden Teil der gesamten IT-Leistungen. Damit sollen die

steigenden Anforderungen an die Flexibilität und die Qualität der

IT-Dienstleistungen noch besser erfüllt und gleichzeitig die

IT-Kosten, der grösste Kostenblock beim Sachaufwand, signifikant

gesenkt werden. Dank der konsolidierten Bilanzsumme von mehr als CHF

20 Mrd. profitieren alle 25 Banken von positiven Skaleneffekten bei

den Kosten.



Regionalbanken ausserhalb der Clientis Gruppe können neben der IT

weitere Leistungen der Clientis AG in den Bereichen Compliance,

Anlegen und Vertrieb beziehen. Die Anzahl der bestellten

Dienstleistungs-Pakete ist im ersten Halbjahr 2017 erneut

angestiegen.



