Düsseldorf - In Polen legt das Statistikamt heute die detaillierten Daten zur Preisentwicklung im zurückliegenden Juli vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nachdem die Preissteigerungen im Vormonat bei 1,5% in der Jahresrechnung gelegen hätten, habe die Behörde in einer ersten Schnellschätzung Ende Juli von einem Anstieg um 1,7% berichtet. Insofern würden die Marktteilnehmer jetzt vor allem Aufschluss über den überraschenden Preisauftrieb erwarten. Die Analysten würden im Detail von höheren Ausgaben für Nahrungsmittel als besonderem Preistreiber im Berichtsmonat ausgehen.

