Die Commerzbank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Ingo-Martin Schachel lobte in einer Studie vom Freitag, dass der Thyssenkrupp-Vorstand an seinen mittelfristigen Zielen für das Segment Industrial Solutions festhält. In Erwartung eines deutlich höheren operativen Gewinns (Ebit) der Stahlsparte im kommenden Jahr hob er seine Ebit-Schätzungen für den Industriekonzern für 2017 und 2018 leicht an./edh/ajx Datum der Analyse: 11.08.2017

