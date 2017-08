Gestern brach der Maispreis aus seiner in den Monaten zuvor gehaltenen Breite zwischen 364 und 400 US-Cents nach unten aus und bewegt sich dadurch weiter auf das Tief von August letzten Jahres bei 348 US-Cents zu. Dort könnte sich beim nachhaltigen Unterschreiten ein neues Kursziel ergeben.

Aus der seit Oktober letzten Jahres gehaltenen Schwankungsbreite zwischen 364 und 400 US-Cents brach der Maispreis in diesen Tagen nach unten aus und näherte sich dadurch dem Support von Ende August letzten Jahres bei 348 US-Cents an. Hier könnte die nächste Entscheidung über die weitere Richtung der Notierungen fallen. Unsere Mitte Juli erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VN2C72 auf einen fallenden Maispreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs ...

