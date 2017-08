NEW YORK (dpa-AFX) - Die deutlich gestiegene Nervosität der Anleger im Zuge des zugespitzten Nordkorea-Konflikts lässt sich in Zahlen ausdrücken: So sprang der Volatilitätsindex VIX am Donnerstagabend an der Wall Street um gut 44 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Mai. Damals hatte das Politchaos im Weißen Haus nach Vorwürfen der Weitergabe geheimdienstlicher Informationen und der Beeinflussung von FBI-Ermittlungen dem US-Leitindex Dow Jones Industrial den größten Verlust seit September 2016 eingebrockt.

"Das enorme Ansteigen des Volatilitätsindex' sagt uns genau, was die Händler denken", kommentierte David Madden vom Broker CMC Markets die Lage. Die weltweiten Märkte seien von dem Konflikt zwischen den beiden Ländern kräftig in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der VIX bildet die Schwankungsbreite ab, die die Anleger für den marktbreiten US-Index S&P 500 erwarten. Ende Juli sprach der niedrigste Wert seit Jahren bei stetig neuen Börsenrekorden noch für extreme Sorglosigkeit. Davon ist nun nicht mehr viel übrig geblieben.

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen im Atomkonflikt mit Nordkorea erneuert und das kommunistische Land eindringlich vor Militäroperationen gegen die USA gewarnt. Der Machthaber in Pjöngjang, Kim Jong Un, hatte vor einigen Tagen das US-Außengebiet Guam im Pazifik als mögliches Angriffsziel identifiziert, sollten die USA ihre "provokativen" Handlungen nicht einstellen./ag/das

ISIN US78378X1072

AXC0081 2017-08-11/09:47