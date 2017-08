Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/11.08.2017/09:20) - Der Pressetherapeut informiert: Am Mittwoch 23.8 findet in Wien im "Art Hotel" ab 18.30 Uhr erstmalig die neue Networking-Event-Reihe "Digital Freaks" statt. Veranstalter ist der Internet-Marketer Dejan Novakovic, der für diesen Event einiges auf die Beine gestellt hat: "Es geht an diesem Abend um Business Networking. Eines der wichtigsten Dinge auf der To-do-List von Unternehmern, Freiberuflern und Start-Ups. Am Beginn des Abends stehen drei außergewöhnliche Experten, die ich für Vorträge rund um das Thema Online-Marketing und Online-PR gewinnen konnte. Da dürfen sich die Teilnehmer einiges an Tipps und Ideen erwarten." Nach den Vorträgen können die Teilnehmer mit den Experten diskutieren und mit den anderen Anwesenden "networken", um neue interessante Kontakte zu knüpfen und Geschäfts- oder Kooperationspartner zu finden. Anmeldung zu dieser Veranstaltung: https://www.eventbrite.de/e/digital-freaks-networking-event-tickets-36774592797 Referenten beim Networking-Event: . Margit Moravek: "Social Media Strategie - Kunden gewinnen mit Xing und Facebook für KMU" - Werbetherapeut Alois Gmeiner: "Guerilla-Online-PR und Marketing - Anders ist besser und erfolgreicher!" - Christoph Augustin: "Die automatisierte Umsatzmaschine: 5 einfache Schritte, um mehr Kunden, mehr Umsatz & mehr Aufmerksamkeit zu erreichen" Einer der Vortragenden ist der Werbetherapeut Alois Gmeiner, der den Begriff des Low-Budget im deutschen Sprachraum mitgeprägt hat wie kein Zweiter. Gmeiner: "Online-PR ist die derzeit günstigste Kommunikationsmöglichkeit der Welt. In Verbindung mit den Erkenntnissen des Guerilla-Marketing, wird daraus ein schlagkräftiges Tool, um online innerhalb weniger Stunden zehntausende Interessenten über sein Produkt oder sein Unternehmen zu informieren und - wenn die PR-Idee gut und außergewöhnlich ist, auch sofort in TV, Radio und Printmedien mit Millionenauflage präsent zu sein." "Anders als die anderen", ist daher auch die Devise des Werbetherapeuten. Er gibt in seinem Vortag beim Networking-Event die besten "unglaublichen Low-Budget-Tipps, wie man als Start-Up und Unternehmer auch mit wenig Budget extrem viel bewegen kann und wie man sich auch als No-Name innerhalb kürzester Zeit als landesweit bekannter Experte etablieren kann. Wie das geht, erklärt Gmeiner so: "Durch Online-PR und PR-Aktionen mit dem gewissen außergewöhnlichen Guerilla-Appeal!" Alois Gmeiner ist Autor unzähliger Sachbücher wie der beiden Werbe- und Marketing-Klassiker "Das Low-Budget Werbe 1x1" und "No-Budget Marketing". Gmeiner arbeitet weltweit als Coach für Unternehmer und Freiberufler und beweist dabei immer wieder, dass Werbung keine Frage des Budgets ist - sondern der Ideen! http://www.werbetherapeut.com (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170811009

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2017 03:20 ET (07:20 GMT)