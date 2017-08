NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Salzgitter AG nach Zahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 36 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal habe der Konzern zwar solide Ergebnisse im Stahlgeschäft erzielt, Anlass zu optimistischeren Konsensschätzungen gäben sie aber nicht, schrieb Analyst Cedar Ekblom in einer Studie vom Freitag. Die Aktienbewertung sei inzwischen ausgereizt und zugleich fehle es an neuen Kurstreibern./ag/ck

Datum der Analyse: 11.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006202005

AXC0084 2017-08-11/09:53