Die letzte globale Finanzkrise ist nun fast zehn Jahre her. Sie schuf Chaos für die Weltwirtschaft und für einen gewissen Zeitraum schien die komplette finanzielle Katastrophe eine reale Möglichkeit zu sein. Obwohl dieses Szenario abgewendet werden konnte, haben sich einige Sektoren und Unternehmen noch nicht vollends von der Krise erholt. Zum Beispiel haben Bankaktien noch in einigen Regionen Probleme, während sich einige Unternehmen inzwischen ganz aus dem Handel zurückgezogen haben, da sie während der Rezession unter großem finanziellen Druck standen.



Eine weitere Wirtschaftskrise scheint aber unvermeidbar. Die Weltwirtschaft bewegt sich in Zyklen, und wenn wir der Geschichte Glauben schenken dürfen, ...

