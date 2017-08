Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, erst am 3. August sollte adidas seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2017 präsentieren. Die Herzogenauracher hatten aber augenscheinlich derart positive Nachrichten in der Hinterhand, dass sie Anleger nicht auf die Folter spannen wollten. So wurden bereits am 27. Juli vorläufige Eckdaten veröffentlicht - wobei Investoren nicht nur...

Den vollständigen Artikel lesen ...