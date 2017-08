Die deutlich gestiegene Nervosität der Anleger im Zuge des zugespitzten Nordkorea-Konflikts lässt sich in Zahlen ausdrücken: So sprang der Volatilitätsindex VIX am Donnerstagabend an der Wall Street um gut 44 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Mai. Damals hatte das Politchaos im Weißen Haus nach Vorwürfen der Weitergabe geheimdienstlicher...

Den vollständigen Artikel lesen ...