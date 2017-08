Die deutsche Tochter des US-Konzerns inszeniert sich im Dieselskandal als saubere Alternative. Doch Abgastests sprechen eine andere Sprache.

Es ist 21.45 Uhr, als am Tag des Berliner Dieselgipfels im ZDF das "heute journal" beginnt. Moderator Claus Kleber startet mit einer Breitseite gegen die Chefs von Volkswagen und Daimler, weil sie die Erwartungen der Kunden einfach "vom Tisch gewischt" hätten und mit einer "billigen, neuen Software" die Dieselprobleme lösen wollten. Dann folgt ein Auftritt von Ford-Chef Gunnar Herrmann, der aus dem Kölner Firmensitz zugeschaltet ist. Anders als andere Autobauer habe Ford "die gesetzlichen Grenzen eingehalten, ohne zu mogeln", lobt Kleber. "Wie haben Sie das denn hingekriegt?"

Kleber baut Herrmann so eine perfekte Bühne - und der nutzt sie. Bei Ford gebe es "keine Schummelsoftware" doziert er, die Abgasreinigung funktioniere ohne Ausnahme. Aber was, wenn der Ehrliche am Ende der Dumme ist, sorgt sich Kleber. Gegenüber anderen Herstellern, die tricksten und so Kosten sparten, habe Ford schließlich einen wirtschaftlichen Nachteil. "Sie haben einen Preis bezahlt", sagt der Moderator. "Ist das fair?" "Langfristig", sagt Herrmann staatsmännisch, "setzt sich Qualität durch." Qualität mit Ford-Logo, versteht sich. Während so in manchem deutschen Wohnzimmer die Entscheidung zum Kauf eines Ford gefallen sein dürfte, gingen andernorts Automanager an die Decke. Der Auftritt von Herrmann als der einzig Gerechte einer offenbar schmuddeligen Autowelt empörte seine Kollegen bei Volkswagen, BMW und Daimler. Denn: Der europäische Ableger des US-Konzerns Ford wurde bislang zwar keines Abgasbetrugs überführt, aber das ...

