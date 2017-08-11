sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Freitag, 11.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,08 Euro		+0,01
+14,29 %
WKN: A0JJWF ISIN: AU000000CTP7 Ticker-Symbol: C9J 
Aktie:
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CENTRAL PETROLEUM LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
CENTRAL PETROLEUM LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,08
0,103
10:03
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
CENTRAL PETROLEUM LIMITED
CENTRAL PETROLEUM LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CENTRAL PETROLEUM LIMITED0,08+14,29 %