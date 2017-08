--Bereinigter Nettogewinn steigt um 16 Prozent

--Operativ verdient Versorger nur in Netzsparte

--Britisches Geschäft rutscht in Verlustzone

(NEU: Details, erste Marktreaktionen)

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Innogy hat trotz Kundenverlusten, Problemen in Großbritannien und witterungsbedingt rückläufigen Strommengen sein Ergebnis im ersten Halbjahr etwas verbessert. Ganz wesentlich sorgten dafür geringere Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der deutschen Netze. Die entscheidende operative Kennziffer, das bereinigte EBIT stieg im Konzern zum Vorjahr um 4 Prozent auf 1,725 Milliarden Euro und traf die Analystenerwartungen. Die RWE-Ökostromtochter sieht sich im Plan, ihre Jahresziele zu erreichen.

Während das Ergebnis in den beiden Geschäftsfeldern Vertrieb und Erneuerbare Energien wie schon zum Jahresauftakt sank, sorgte das größte Geschäftsfeld Netz & Infrastruktur für die Gewinnverbesserung. Hier stieg das bereinigte EBIT um gut 19 Prozent und steuerte mit fast 1,1 Milliarden Euro den Löwenanteil zum Gewinn bei. Wesentlicher Treiber war wie angekündigt, der kostengünstigere Netzbetrieb auf dem Heimatmarkt sowie der Wegfall von Rückstellungen, die noch im vergangenen Jahr angefallen waren.

Das zweitgrößte Geschäftsfeld Vertrieb litt unter der anhaltenden Schwäche des britischen Geschäfts. Die Problemtochter Npower stoppte zwar zuletzt den Kundenschwund, doch konnten gestiegene Kosten erst mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben werden. Bei einigen musste Npower auch günstigere Konditionen bieten, um sie zu halten. Die Wettbewerbssituation bleibe "sehr angespannt", erklärte deshalb Finanzvorstand Bernhard Günther. Die Einsparungen aus dem Restrukturierungsprogramm des vergangenen Jahres konnten den Einnahmeverlust nicht vollständig kompensieren. Nach einem kleinen EBIT-Verlust zum Halbjahr im britischen Geschäft rechnet Innogy nicht damit, hier im Gesamtjahr mit einem Gewinn abzuschließen.

Osteuropageschäft stabil

Mit rückläufigen Kundenzahlen und Absatzeinbußen kämpfte Innogy auch in den Niederlanden und Belgien. Das Osteuropageschäft lief stabil, in Deutschland stieg das Ergebnis. Insgesamt sank das bereinigte EBIT im Vertrieb um 8 Prozent. Im kleinsten Geschäftsfeld der Erneuerbaren Energien fehlte es an Wind und Niederschlag zur Stromerzeugung. Die ging um 8 Prozent im Halbjahr zurück. Das bereinigte EBIT lag um 18 Prozent unter dem des Vorjahres.

Unter dem Strich erzielten die Essener einen bereinigten Gewinn von 857 Millionen Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr und etwas mehr als von Marktbeobachtern erwartet. Hier wirkte sich ein besseres Finanzergebnis aus. Die Kennziffer ist die entscheidende Messgröße für die Dividendenzahlung des Konzerns. 70 bis 80 Prozent des bereinigten Gewinns will Innogy an die Aktionäre auszahlen. Unbereinigt fiel der Nettogewinn um ein Viertel auf 817 Millionen Euro. Der Umsatz blieb mit 21,7 Milliarden Euro um knapp 5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

"Wir halten Kurs, wie wir es versprochen haben", erklärte Konzernchef Peter Terium. Er bestätigte den Jahresausblick von Innogy. Demnach sollen bereinigtes EBIT und bereinigter Nettoergebnis im Gesamtjahr auf 2,9 bzw. 1,2 Milliarden Euro steigen. Im vergangenen Jahr hatte RWE das Geschäft mit Strom aus Erneuerbaren Energien und Netzen abgespalten und an die Börse gebracht. RWE ist noch mit etwa 77 Prozent an Innogy beteiligt.

Die Innogy-Aktie notiert am Morgen in einem leicht getrübten, aber wenig veränderten Gesamtmarkt mit 0,3 Prozent im Plus. Ein Händler wertete positiv, dass die entscheidenden Gewinnkennziffern wie erwartet "nach oben" zeigten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2017 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.