Essen - Von einer Entspannung der Situation zwischen den USA und Nordkorea kann derzeit keine Rede sein, berichten die Analysten der National-Bank AG.Vielmehr habe der US-Präsident verbal noch einmal aufgerüstet. Bislang sei zwar noch keine Reaktion aus Nordkorea gekommen. Diese werde vermutlich jedoch erfolgen. Ohne Auswirkungen auf die Kapitalmärkte sei das nicht geblieben. Die Investoren befänden sich im risk-off-Modus, was zu deutlicheren Verlusten an den Aktienmärkten gestern und heute Morgen in Asien geführt habe. Die Investoren würden mit ihren Anlagen Schutz in sicheren Häfen suchen. Obwohl der deutliche Renditerückgang beispielsweise von Bunds vor dem Wochenende "eigentlich" dazu einlade, Gewinne mitzunehmen, werde es dazu kaum kommen.

