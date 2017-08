Hamburg - Die Rohölpreise haben in der vergangenen Woche eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem diese zuvor binnen fünf Wochen um rund 17% zulegen konnten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Aktuell notiere die Nordseesorte Brent bei 52,50 US-Dollar/Barrel. Das Makrobild an den globalen Rohölmärkten sei dabei gegenwärtig sehr vielversprechend und deutlich besser als zu Beginn des Jahres, was an der Terminkurve für Brentöl abzulesen sei. So weise diese für die beiden nächstgelegenen ("prompt") Kontrakte Backwardation (Spotpreis höher als Terminpreise) auf, wobei die Kurve insgesamt relativ flach sei.

