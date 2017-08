Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta013/11.08.2017/10:00) - Die konsolidierten Umsatzerlöse der Weng Fine Art AG im 1. Halbjahr 2017 lagen mit 3,6 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf unverändertem Niveau. Eine weitere Erhöhung der Verkäufe wurde durch die Insolvenz des zuletzt größten Geschäftspartners der Gesellschaft verhindert.



Da allerdings die Rohgewinnmarge von 58 % auf 65 % gestiegen ist, erhöhte sich der Rohgewinn um etwa 100 TEUR.



Das zweite große Ziel, die deutliche Reduzierung der Kosten, konnte vollständig erreicht werden. Vor allem durch Neuverhandlung von Verkaufsvereinbarungen sowie Einsparungen in Folge des Delistings, ist der Aufwand in der Gruppe sehr deutlich von 889 TEUR auf 575 TEUR gesunken.



Obwohl sich das Geschäftsvolumen nicht vergrößert hat, erhöhte sich somit das EBIT für die ersten 6 Monate um 83 % von 462 TEUR auf 844 TEUR. Der Gewinn vor Steuern stieg sogar um 126 % auf 634 TEUR (nach 281 TEUR), da der Finanzierungsaufwand im Berichtszeitraum nur marginal gestiegen ist.



Vor dem Hintergrund dieser überraschend positiven Entwicklung und des im Mai und Juni verbesserten Kunstmarkt-Sentiments werden Vorstand und Aufsichtsrat den bisherigen Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 2016 nochmals diskutieren.



Zu den Aussichten für das gesamte Geschäftsjahr 2017 und den weiteren Plänen der Gesellschaft wird der Vorstand in der Hauptversammlung, die am 31. August in der IHK Düsseldorf stattfindet, detaillierte Aussagen machen können.



Gästekarten zur Teilnahme an der HV können unter HV@Wengfineart.com bestellt werden.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG



Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit ihrer Tochter WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an.



