Lange war es eine Hängepartie, zwischendurch schien der Deal geplatzt, gestern dann doch der Durchbruch: Eurosport-Mutter Discovery Communciations und die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich nun doch einigen können.

Demnach zeigen ARD und ZDF nun doch Bilder von den vier Olympischen Spielen bis 2024, für die Discovery die Rechte gekauft hatte. Der US-Riese, einer der größten TV-Konzerne der Welt, hatte 1,3 Milliarden Dollar für die Europa-Rechte der Spiele gezahlt. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würden ARD und ZDF komplett leer ausgehen. Zu weit auseinander lagen demnach die Preisvorstellungen beider Seiten. In den letzten Tagen war jedoch wieder Bewegung in die Sache gekommen. Welche Gründe für den Durchbruch sorgten, ist noch ...

