Auch wenn in letzter Zeit viel über das "Internet of Things" () gesprochen wurde, ist die Vernetzung von Geräten nichts Neues. Netzbetreiber bieten seit Jahren GSM-basierte Konnektivitätsmodule an, und Mobilfunkkonnektivität hat sich in zahlreichen Anwendungen bewährt. Das Bahnbrechende am Internet of Things ist nicht die Idee der Gerätekonnektivität an sich, sondern ihre flächendeckende Anwendung. Ähnlich verhält es sich mit , das antritt, das IoT zu revolutionieren - nicht im Hinblick auf sein Format, sondern im Hinblick auf seine Dimension.

Die LTE-Ausprägungen, die sich speziell auf niedrige Kosten, niedrige und geringen Stromverbrauch fokussieren, machen den Weg frei für IoT-Anwendungen, die früher entweder unmöglich zu realisieren oder wirtschaftlich nicht sinnvoll waren. Und da die Zahl internetfähiger Geräte auf über 50 Milliarden bis zum Jahr 2020 steigen soll, wird die LTE-Technologie wahrscheinlich eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung des Internet of Things spielen.

Für Produktentwickler jedoch, die derzeit Lösungen basierend auf den herkömmlichen Netzen realisieren, birgt der Sprung zu sowohl Chancen als auch Risiken. Im Wettlauf um die Implementierung (und Definition) von LTE haben Länder, Mobilfunkanbieter und Hardwarehersteller die verschiedensten Mobilfunktechnologien und Frequenzbänder eingesetzt. Als Folge davon ist die LTE-Landschaft zunehmend fragmentierter und komplexer geworden.

Trotz dieser Herausforderungen erscheint der Übergang zu LTE beinahe unausweichlich zu sein. Damit obliegt es größtenteils den Produktentwicklern, flexible strategische Konzepte zu verfolgen, um ihre IoT-Geräte zukunftssicher zu gestalten.

Die Zukunft des Mobilfunks

Die drahtlose Übermittlung von Daten ist eine Grundvoraussetzung für IoT-Anwendungen, und zwar seitdem die allerersten 2G-Mobilfunkmodule in Geräte eingebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...