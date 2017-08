Bad Marienberg - Die Umfirmierung der METRO AG in CECONOMY AG wurde heute in das Handelsregister eingetragen, so CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit wurde einer der letzten Schritte im Nachgang zur Aufteilung der METRO GROUP in zwei unabhängige Unternehmen wie angekündigt vollzogen.

