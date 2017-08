Bonn - Die zunehmende verbale Eskalation zwischen den USA und Nordkorea trieb Anleger gestern erneut in als sicher geltende Staatsanleihen, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe in der Folge weiter um 3 Basispunkte auf 2,21% nachgegeben. Nach dem kräftigeren Rückgang am Mittwoch sei der Renditeabschlag bei Bundesanleihen gleicher Laufzeit gestern weniger stark ausgeprägt gewesen (-1 Basispunkt auf 0,41%). 5-jährige Bundesanleihen hätten nahezu unverändert zum Vortag mit -0,26% rentiert, während die 2-jährige Bundrendite um einen Basispunkt auf -0,69% zugelegt habe. (11.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...