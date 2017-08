Berlin (ots) - BILD Redaktion und Verlag vor Ort im Gespräch mit den Lesern / Start am 14. August in Görlitz und am 16. August in Saarlouis / Städte und Termine unter deutschlandtour.bild.de / Fragen der Leser werden Politikern LIVE im BILD Talk "Die richtigen Fragen" gestellt



Ob Nordrhein-Westfalen, Saarland oder Schleswig-Holstein: Bei Landtagswahlen haben die Wähler in diesem Jahr viele Experten überrascht. BILD möchte herausfinden, was die Bürger vor der Bundestagswahl denken - mit dem "StimmungsBILD", einer Deutschlandtour vom 14. August bis 29. September 2017 quer durch die Republik.



Auf zwei insgesamt mehr als 5.000 km langen Touren durch 65 deutsche Städte werden BILD-Mitarbeiter aus Redaktion und Verlag mit den Lesern ins Gespräch kommen. Auftakt der Nord-Ost-Tour ist am 14. August in Görlitz, die Süd-West-Tour startet am 16. August in Saarlouis. Die silberfarbenen BILD-Busse werden jeweils von 10.00-15.00 Uhr auf zentralen Plätzen der Städte präsent sein. Zur Bundestagswahl am 24. September kommt die "StimmungsBILD"-Tour in die Hauptstadt Berlin. Alle Termine und Orte werden in den jeweiligen BILD Regionalausgaben sowie unter http://deutschlandtour.bild.de angekündigt.



Tanit Koch, Chefredakteurin BILD: "Wir möchten erfahren, was die Menschen in Deutschland vor der Bundestagswahl bewegt - und wir möchten es von ihnen selber erfahren. Unser Ziel ist, den Wahlkampf aus Sicht der Bürger zu begleiten, für die BILD sich seit 65 Jahren einsetzt. Um ein möglichst breites Stimmungsbild zu erhalten, besuchen wir dabei vor allem kleinere und mittelgroße Städte in allen Regionen Deutschlands. Ich freue mich auf die Reise!"



Donata Hopfen, Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung BILD-Gruppe: "BILD ist nicht nur Deutschlands größte Tageszeitung, sondern mit insgesamt 24 Regionalausgaben sowie 14 Regio-Channels auf BILD.de auch die reichweitenstärkste lokale Medienmarke in Deutschland, mit der unsere Werbekunden die Menschen in den Bundesländern und Regionen perfekt erreichen können. Zum 65. Jubiläum von BILD treffen wir daher unsere Leser vor Ort, um zu erfahren, welche Themen ihnen wichtig sind."



BILD gibt die wichtigen Themen an Politiker im BILD Talk "Die richtigen Fragen" LIVE auf http://BILD.de



"Was wollten Sie schon immer Angela Merkel fragen, und welche Antwort erwarten Sie von Martin Schulz?" Die wichtigsten auf der Deutschlandtour "StimmungsBILD" genannten Fragen und Themen wird BILD direkt an die Politik weitergeben und darüber berichten. In dem BILD Talk "Die richtigen Fragen" (wieder ab 21. August 2017, jeden Montag 8.00 - 9.00 Uhr) werden die Moderatoren Anna von Bayern und Ali Aslan LIVE auf BILD.de diese den Politikern im Wahlkampf stellen und Antworten einfordern.



