Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenschluss erneut tiefer in den Handel gestartet. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die eskalierende Rhetorik zwischen dem US-Präsidenten und dem Machthaber in Pjöngjang bleiben das dominierende Thema. Donald Trump erneuerte seine Drohungen und warnte das kommunistische Land eindringlich vor Militäroperationen gegen die USA. Sowohl die Wall Street als auch die Börsen in Asien reagierten mit Verlusten.

Zwar sei die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zu einer Eskalation der Situation kommt, gering, kommentiert ein Marktbeobachter. Auch sei es zu früh um anzunehmen, dass der Rücksetzer an den Aktienmärkten in einer grösseren Bewegung enden werde. Höhere Stimmungsschwankungen seien aber nicht auszuschliessen, und die aktuelle Risikoscheu dürfe nicht unterschätzt werden. An den Devisenmärkten sei jedoch keine Panik zu spüren, heisst es. Am Nachmittag stehen noch US-Inflationszahlen an, die auch mit Blick auf den geldpolitischen Kurs von Interesse sind.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,36% tiefer bei 8'917,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,45% auf 1'419,73 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,38% ...

