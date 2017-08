Frankfurt am Main - Die politischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sorgen an den internationalen Finanzmärkten weiterhin für eine verstärkte Suche nach Sicherheit. Wenngleich von einer panikartigen Flucht in sichere Anlagen nicht gesprochen werden kann, werden die Anleger zunehmend vorsichtig. Gefragt waren auch am Freitag Anleihen von Staaten mit hoher Bonität wie zum Beispiel Deutschland. Am Devisenmarkt wurden klassische "sichere Häfen" wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken angesteuert. Der Goldpreis legte ebenfalls zu.

Am Markt für Staatsanleihen stiegen am Freitagvormittag die Kurse britischer, französischer und deutscher Schuldpapiere spürbar an. Im Gegenzug fiel ihre Rendite, die sich aus der Nominalverzinsung und ihrem Ankaufskurs errechnet. Die Rendite für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel ...

