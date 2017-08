Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Zalando nach finalen Zahlen für das zweite Quartal von 55 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler investiere derzeit in eine vielversprechende Zukunft, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Freitag. Wegen der damit verbundenen Kosten kürzte er zwar seine Gewinnschätzungen, hält aber wegen der guten Perspektiven an seinem positiven Votum fest./tih/zb Datum der Analyse: 11.08.2017

ISIN: DE000ZAL1111