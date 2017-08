Liebe Feingold-Research-Leser - dies ist eine Aufforderung zum Kauf eines Tesla. Wir stimmen ein in die Lobeshymnen auf Elon Musk. Ein Visionär, ein Veränderer, ein Menschenfreund. Was mussten wir am Donnerstag im Deutschlandfunk hören? Arbeiter am Band, die in 12-Stunden-Schichten bewusstlos umfielen, dürfen jetzt ab und zu 8-Stunden-Schichten schieben? Toll. Die Löhne sollen bald 60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...