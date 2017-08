FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 255 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHIRE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 4600 (6300) PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1220 (1130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 600 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 950 (970) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 320 (256) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 790 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 290 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS BAT WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5400 PENCE - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 683 (680) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 635 (624) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RBS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 250 (210) PENCE - HSBC RAISES RBS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 250 (210) PENCE - JEFFERIES RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 540 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 220 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4600 (3850) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HASTINGS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 370 (315) PENCE - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LAMPE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4400 (4900) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES IAG PRICE TARGET TO 875 (700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 233 (224) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1977 (1877) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN REINITIATES BAT WITH 'NEUTRAL' - S&P GLOBAL RAISES OLD MUTUAL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 210 (195) PENCE - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 275 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1840 (1880) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4400 (3350) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob