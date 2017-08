Davos - Die Davos Klosters Bergbahnen AG geht aus der Vereinigung der ursprünglich unabhängigen Unternehmen Davos-Parsenn-Bahnen AG, Bergbahnen Brämabüel & Jakobshorn AG, und Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn im Jahr 2003 hervor. Die Aktiengesellschaft betreibt unter dem Namen Davos Klosters Mountains mehrere Skigebiete in Davos und Klosters. Des Weiteren betreibt das Unternehmen unter dem Namen Mountain Hotels 19 Hotels in Davos und Klosters.

Geschäftsjahr 2016/17: Die Davos Klosters Bergbahnen AG musste zum dritten Mal in Folge einen Rückgang in den Ersteintritten hinnehmen, wobei der Rückgang mit 1.24% auf 876'000 gegenüber den Vorjahren nicht mehr so massiv war. Die Verlangsamung könnte eine Folge der Stabilisierung des Franken-Euro-Kurses sein oder auch darauf zurückzuführen sein, dass der Negativtrend bei den Bergbahnen, und im Speziellen beim Schneesport, «langsam ein Ende nimmt». Sollte sich der Schweizer Franken bei diesem Wert einpendeln oder sogar noch etwas an Wert verlieren, könne das zu einer Trendwende bei den Einnahmen führen, so die Geschäftsleitung der Gesellschaft. Entgegen dem letzten Winter resultierte im Sommer ...

