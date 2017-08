Wien - In den USA standen gestern u.a. die Aktien der Einzelhändler im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO) (-10,2%) und Kohl's (ISIN: US5002551043, WKN: 884195, Ticker-Symbol: KHP) (rund -6%) deutlich an Boden verloren, nachdem die beiden Unternehmen auch im abgelaufenen Quartal unter rückläufigen Umsätzen gelitten hätten.

