- Ein ultimatives Erlebnis für alle Zuschauer in Deutschland: Kombination von Eurosports herausragendem technischen Know-how als führende Sport-Plattform in Europa zusammen mit der großen Reichweite der öffentlich-rechtlichen Sender - Mehr Berichterstattung von den Olympischen Spielen als je zuvor: jeder einzelne Moment bei Eurosport und im Eurosport Player sowie im Free-TV bei ARD/ZDF bis 2024 - Prime-Time-Formate und Live-Übertragungen ausgewählter Sportarten (Snowboard, Shorttrack, Eiskunstlauf und Eishockey*) aus PyeongChang 2018 exklusiv bei Eurosport



Die Fernsehzuschauer in Deutschland sind die großen Gewinner - dank einer gemeinsamen Vereinbarung werden sowohl Discovery Communications als auch ARD und ZDF live und in Zusammenfassungen von den Olympischen Spielen bis 2024 berichten. Sollten die zuständigen Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten grünes Licht geben, kommt Discovery seinem Versprechen, die bedeutendsten Momente des Sports einem größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen, einen weiteren großen Schritt näher.



Die Partnerschaft umfasst die kommenden vier Olympischen Spiele. Die Sportfans können sich auf eine Free-TV-Berichterstattung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, im täglichen Wechsel zwischen ARD und ZDF, sowie auf eine umfangreiche und in Deutschland produzierte Berichterstattung bei Eurosport im Free-TV sowie im Livestreaming online und auf mobilen Endgeräten freuen. Die hochkarätigen lokalen Eurosport-Experten werden das Geschehen fachkundig analysieren und den Zuschauern einmalige Einblicke ermöglichen.



Discovery Communications vergibt an ARD und ZDF Sublizenzen für audiovisuelle Rechte für die Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 und Peking 2022, sowie die Olympischen Spiele in Tokio 2020 und 2024, deren Austragungsort noch bekanntgegeben wird. Dadurch bekräftigt Discovery Communications seinen Anspruch, die Olympischen Spiele mehr Menschen über mehr Bildschirme und auf mehr Endgeräten als je zuvor zugänglich zu machen.



Peter Hutton, Eurosport CEO: "Diese langfristig angelegte Partnerschaft zwischen Discovery und ARD/ZDF ist ein weiteres Beispiel unseres zukunftsorientierten und wegweisenden Ansatzes im Umgang mit Premium-Livesport. Wir wollen, dass der Zuschauer flexibel ist und selbst wählen kann, wann und wie er die wichtigsten Momente des Sports erlebt. Unser Anspruch für die Olympischen Spiele ist es, das weltweit größte Sportereignis mehr Menschen auf mehr Bildschirmen denn je zu präsentieren. Durch Free-TV-Partnerschaften mit den führenden nationalen Sendern in ganz Europa, wie zum Beispiel ARD und ZDF, ist es uns möglich, dies in die Tat umzusetzen."



Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland: "Wir haben eine Partnerschaft mit ARD und ZDF bereits seit geraumer Zeit diskutiert. Unsere jetzt getroffene Vereinbarung für die Olympischen Spiele bis 2024 zeigt, dass bei uns die Zuschauer an erster Stelle stehen. Der Sportfan darf sich auf eine erstklassige Berichterstattung freuen mit der Möglichkeit, bei Eurosport erstmals jeden Augenblick der mehr als 100 Wettbewerbe zu verfolgen."



Bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 werden die deutschen Zuschauer in den Genuss der umfangreichsten Berichterstattung aller Zeiten kommen. ARD/ZDF planen, wechselweise großflächig live im Free-TV auf einem linearen Sender und parallel auf ihren Digitalplattformen zu berichten sowie zusätzlich bis zu drei Live Streams von den Wettbewerben anzubieten. Bei Eurosport wird Eurosport 1 zum Herzstück der Olympia-Berichterstattung im Free-TV und nonstop über die Olympischen Winterspiele berichten. Als 'Home of the Olympics' in Europa wird Eurosport zudem weiterhin jeden einzelnen Augenblick der Olympischen Spiele präsentieren - im TV oder via Eurosport Player im Livestream auf allen Endgeräten. Die Zuschauer in Deutschland sind so bei allen wichtigen Medaillenentscheidungen mit dabei. Eurosport behält außerdem die Exklusivität, um in speziellen Prime-Time-Formaten auf Eurosport 1 über die Olympischen Spiele zu berichten. Ausgewählte Sportarten wie Snowboard, Shorttrack, Eiskunstlauf und Eishockey (Spiele der deutschen Mannschaften sowie Finale ausgenommen) sind zudem exklusiv live bei Eurosport zu sehen.



Discovery hat bereits Free-TV-Vereinbarungen mit zwanzig der größten nationalen Sendeanstalten in Europa geschlossen und den weltweit ersten Olympischen Mobile Broadcaster Service an den Start gebracht. Zusammen mit TIM, Italiens größtem Mobilfunkanbieter und erstem Partner dieser Art, werden Telekommunikationsunternehmen in ganz Europa exklusive Inhalte angeboten. Die Kennzeichnung "Official Mobile Broadcaster" erlaubt es den Partnern, mit den Olympischen Ringen zu werben und ihren Kunden ein differenziertes Sehvergnügen anzubieten, so können sie ihre Sporthelden begleiten - ob zuhause, online oder unterwegs.



