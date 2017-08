Wien - Im Juli gab es einen weiteren kräftigen Aufwärtsschub auf den Aktienmärkten der Schwellenländer, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Der MSCI EM Index habe um über 5% zugelegt; damit betrage das Plus seit Jahresbeginn bereits mehr als 20%. Die Bewegung sei mit einem erneut deutlich nachgebenden US-Dollar und spürbar anziehenden Rohstoffpreisen einhergegangen. Die fast überall positiven konjunkturellen Entwicklungen hätten die Aufwärtsbewegung unterstützt. Die Mittelzuflüsse seitens internationaler Investoren würden ebenfalls anhalten, nicht nur bei Anleihen, sondern auch bei Aktien. Dabei scheine sich die Stimmung der Investoren zuletzt nochmals verbessert zu haben. Die überraschend schwachen Inflationsdaten aus den USA sowie die jüngsten Äußerungen der US-Notenbankpräsidentin Yellen hätten den US-Dollar deutlich nach unten gedrückt und die Aktienkurse in den Schwellenländern zusätzlich beflügelt. Offenbar gehe die Mehrheit der Investoren von nur noch recht moderaten weiteren Zinsanhebungen der US-Notenbank in den kommenden Jahren aus. Es bleibe abzuwarten, ob sie mit dieser Einschätzung Recht behalten würden.

