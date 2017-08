WAREN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bahn-Reisende können von Dezember an deutlich schneller zwischen Rostock, der Mecklenburgischen Seenplatte und München unterwegs sein. Grund ist die Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke des "Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr.8" durch den Thüringer Wald, wie die Stadt Waren an der Müritz am Freitag unter Berufung auf die Bahn mitteilte. Damit dauere die Fahrt zwischen Waren und München nur noch sechs statt bisher siebeneinhalb Stunden. Auch von Rostock sei man dann eineinhalb Stunden kürzer unterwegs, sagte ein Bahnsprecher.

Zusätzlich werde die Bahn samstags eine zweite Direktverbindung zwischen der bayerischen Landeshauptstadt, Seenplatte und Ostsee einrichten. So könnten Urlauber aus dem Süden schon mittags an der Müritz sein oder umgekehrt erst Samstagnachmittag per Bahn abreisen - statt wie bisher nur morgens.

Der Ausbau der Strecke Berlin-Nürnberg war ein Zehn-MilliardenEuro-Projekt, das 1991 von der Bundesregierung beschlossen wurde, um die Verkehrsanbindung zwischen Ost und West sowie zwischen Nord und Süd zu verbessern. Der Lückenschluss im deutschen Schnellbahnnetz soll Ende 2017 vollständig in Betrieb sein./ww/DP/tos

AXC0123 2017-08-11/11:59