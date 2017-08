Eine Sicherheitsmarge ist vielleicht einer der Aspekte, die beim Investieren am häufigsten missverstanden werden. Die meisten Investoren haben davon schon gehört, doch das Konzept und die Bedeutung werden oft unterschätzt. Oftmals wird es auch zu kompliziert dargestellt, was zu Verwirrung und einer nicht optimalen Investmentstrategie führt. Indem man eine Sicherheitsmarge effektiv einsetzt, kann man seine Risiken senken und langfristig potenziell mehr verdienen.

Einfachheit

Eine Sicherheitsmarge besteht darin, ein Unternehmen zu kaufen, das für weniger als den intrinsischen Wert gehandelt wird. In anderen Worten: wenn ein Investor glaubt, das Unternehmen wäre 1 US-Dollar pro Aktie wert und er es für 0,80 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...