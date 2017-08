FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat auch im Konzern dank guter Geschäfte im wichtigsten Markt China rückläufige Absätze in Deutschland im Juli mehr als ausgeglichen. Gestützt wurde der DAX-Konzern dabei auch von besseren Verkäufen aller Konzernmarken, besonders gut lief es erneut bei Seat.

Insgesamt verzeichnete die Volkswagen AG im vergangenen Monat ein Absatzplus von 4,3 Prozent auf 820.900 Fahrzeuge. Damit hat sich die Wachstumsdynamik verstärkt: Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die Verkäufe um 1,3 Prozent. In China stiegen die Fahrzeugabsätze aller Marken um 8,1 Prozent auf 309.100 Einheiten. In Europa verzeichnete VW noch ein Plus von 1,6 Prozent, während die Absätze in Deutschland um knapp 6 Prozent sanken.

Bei den Marken ergibt sich besonders bei Seat im vergangenen Monat mit einem Absatzplus von gut 11 Prozent eine starke Entwicklung. Die Kernmarke, die mit Abstand den größten Anteil an den Konzernverkäufen hat, steigerte die Absätze um 4 Prozent.

