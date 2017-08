Baierbrunn (ots) - Ordnung zu halten gilt als typisch deutsch. Und tatsächlich: Bei einer Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" bestätigen zwei Drittel der Bundesbürger (64,0 %), sie legten großen Wert auf ein ordentliches und aufgeräumtes Zuhause. Jeder Zweite (47,9 %) erklärt, er könne Unordnung "einfach nicht ertragen". Fast ebenso viele (47,3 %) finden es regelrecht abstoßend, wenn Leute in ihrer Wohnung oder am Arbeitsplatz unordentlich sind. Die große Mehrheit (87,7 %) der Deutschen hält Ordnung ganz allgemein für keine veraltete Tugend, sondern für noch immer sehr wichtig.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.998 Männern und Frauen ab 14 Jahren.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Apotheken Umschau" zur Veröffentlichung frei.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de