FRANKFURT (Dow Jones)--Für den geplanten Feldversuch des Bundes mit strombetriebenen Oberleitungs-Lkw plant und baut Siemens die nötige Infrastruktur in Hessen. Auf der Autobahn A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt wird der Technologiekonzern eine zehn Kilometer lange Strecke mit einer Oberleitungsanlage ausstatten.

Ab Ende 2018 sollen hier erstmals Hybrid-Lkw auf einer öffentlichen Straße in Deutschland fahren, die ihre Energie wie ein Zug mit einem Stromabnehmer aus der Oberleitung bekommen. Mit der "Anlage soll der praktische Nachweis der Integrationsfähigkeit von Oberleitungssystemen im Straßenraum erbracht werden", erklärte Gerd Riegelhuth von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil.

Der Auftrag für den E-Highway ist Teil eines vom Umweltministerium in Berlin geförderten Projekts. In Schleswig-Holstein soll ein weiterer Autobahnabschnitt elektrifiziert werden. Der Feldversuch ist auf mehrere Jahre angelegt. Das Projekt in Hessen fördert der Bund mit knapp 15 Millionen Euro.

Nach einer früheren Einschätzung des Ministeriums eignen sich rund 5.000 der 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland für Verkehr mit Oberleitungs-Lkw.

August 11, 2017

