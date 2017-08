Stuttgart - Nach wie vor beliebt bei Anlegern an der Börse Stuttgart ist die im Juni von der Otto GmbH & Co. KG emittierte Anleihe (ISIN XS1625975153/ WKN A2E4BN), so die Börse Stuttgart.Der mit einem Kupon von 1,875 Prozent ausgestattete Bond sei in der Handelswoche rege gehandelt worden. Aktuell notiere das Papier bei 99,39, was einer Rendite von 1,97 Prozent entspreche. Die 300 Millionen Euro schwere Anleihe sei im Juni 2024 endfällig und zu einer Stückelung von 1.000 Euro nominal handelbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...