Stuttgart - General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) emittierte jüngst vier neue Bonds, so die Börse Stuttgart.Der Kurzläufer (ISIN US37045VAM28/ WKN A19MSZ) werde am 07.08.2020 endfällig. Die 500 Millionen USD schwere Anleihe sei mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3-Monats USD Libor + 80 Basispunkte orientiere - derzeit 2,112 Prozent. Die Zinsanpassung erfolge immer zum 7. Februar/Mai/August/November. Die zweite Anleihe (ISIN US37045VAN01/ WKN A19MS0) laufe bis Oktober 2027. Das Papier werde mit 4,2 Prozent p.a. verzinst.

