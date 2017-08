Wien - Die größte indische Steuerreform seit Erringung der Unabhängigkeit vor 70 Jahren wird seit dem 1. Juli umgesetzt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Sie solle vor allem endlich einen echten Binnenmarkt innerhalb der indischen Union schaffen. Zudem werde die Steuerbasis damit deutlich verbreitert. Ihr langfristig positives Potenzial für Staatsfinanzen und Wirtschaftswachstum sei weitgehend unstrittig. Ihre kurzfristigen Auswirkungen seien hingegen weit weniger klar. Dazu trage zum einen die Schwerfälligkeit der Bürokratie in dem 1,3 Milliarden Einwohner zählenden Land bei. Zum anderen habe die Modi-Regierung ein extrem komplexes bürokratisches Monstrum geschaffen, das gerade viele kleinere Unternehmen durchaus in den Ruin treiben könnte.

