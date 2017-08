Paris - Der ETF-Markt zeigte sich im Verlauf des Juli stabil, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Die Nettomittelaufkommen hätten sich im Verlauf des Monats auf 8,7 Milliarden Euro summiert. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Jahresende 2016 um 13 Prozent auf nun 583 Milliarden Euro gestiegen, inklusive eines positiven Markteinflusses in Höhe von zwei Prozent. Das in Schwellenländer- und Anleihe-ETFs verwaltete Vermögen habe sich dabei deutlich verringert, da Investoren möglichen geldpolitischen Maßnahmen der FED und der EZB zunehmend Bedeutung schenken würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...