Viermal mehr Quartalsverlust im Jahresvergleich. Snap, Betreiber von Snapchat, wird dafür abgestraft. Gewinner: Facebook. Marktreaktion: verheerend.... Dauerpräsente Konkurrenz namens Facebook statt 10 Sekunden Snapchats - das ist das Problem von Snap. Was Snap kann, kann Facebook inzwischen auch. Wie reagiert die Börse, was sagen Analysten? Antje Erhard fasst zusammen. In mehr als 10 Sekunden...