Walt Disney hat in dieser Woche spannende Neuigkeiten veröffentlicht. Zum einen gab es Zahlen, zum anderen greift Disney im Streaming-Bereich an. Ein Plan, der bei Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, sehr gut ankommt. Disney hat es seiner Meinung nach verstanden, in welche Bereiche der Konzern vorstoßen muss. Charttechnisch sieht die Lage für die Aktie allerdings bedenklich aus. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um McDonald's, Michael Kors, Paypal, Adidas und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.