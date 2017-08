Potsdam (ots) - Wenn es in Pritzwalk brennt, rücken oft auch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "SRP Senioren-Residenz" in Sadenbeck zum Löscheinsatz aus. Jeder fünfte Beschäftigte der privaten Pflegeeinrichtung ist in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Geschäftsführer Adrian Zechser unterstützt dieses lokale Engagement seines Teams und erlaubt nach Möglichkeit einen späteren Arbeitsstart nach nächtlichen Einsätzen oder eine Freistellung für notwendige Übungen.



"Wir sind als Seniorenresidenz Teil des Ortes und fühlen uns auch für das Gemeinschaftsleben in Sadenbeck und Pritzwalk mitverantwortlich. Deshalb unterstützen wir die ehrenamtliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Bereichen", so Zechser, der selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist. Alle Freistellungen müssten natürlich mit den Abläufen in der Einrichtung abgestimmt werden, das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner habe immer höchste Priorität.



Für die inzwischen seit zehn Jahren andauernde Zusammenarbeit mit den freiwilligen Rettern wurde die SRP Senioren-Residenz jetzt offiziell durch den Landesfeuerwehrverband Brandenburg als "Partner der Feuerwehr" ausgezeichnet. Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel überreichte dem Haus ein entsprechendes Förderschild. "Wir als Verband sind sehr dankbar, wenn Arbeitgeber im ländlichen Raum entsprechende Zugeständnisse machen. Auf diesem Wege wird die Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehren vorbildlich unterstützt."



Lob kam auch von der brandenburgischen Landesvorsitzenden des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Ellen Fährmann. "Viele private Pflegeunternehmen engagieren sich in ihren Heimatgemeinden und unterstützen das Zusammenleben. Gleichzeitig ist es ihnen wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten, das auch Raum für Privatleben lässt. Die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr durch die SRP Senioren-Residenz ist für beides ein großartiges Beispiel."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 300 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17920.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: Sabrina Weiss, bpa-Landesbeauftragte Brandenburg, Tel.: 0331/97 92 33 70, www.bpa.de