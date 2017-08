Ende Mai explodiert in einem Geschäftsviertel in Kabul ein Tanklaster. Viele Menschen sterben, auch die deutsche Botschaft wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das war kein Zufall, schätzt die Bundesregierung ein.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich der verheerende Anschlag in Kabul mit bis zu 150 Toten im Mai gegen die deutsche Botschaft gerichtet hat. "Nach bisherigem Kenntnisstand gilt es als wahrscheinlich, dass der Anschlag am 31. Mai die deutsche Botschaft treffen sollte", ...

