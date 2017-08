Hamburg (ots) - Das Grand Prix Festival Meeting in Berlin auf der traditionsreichen Rennbahn in Hoppegarten vereint an diesem Wochenende sportliche und gesellschaftliche Highlights. Zum Gruppe I-Rennen am Sonntag, dem 127. Longines Großen Preis von Berlin, treten sieben Pferde der internationalen Spitzenklasse an. Ebenfalls am Sonntag wird die eleganteste Dame des Rennwochenendes gekürt.



Unter www.pferdewetten-jaxx.de kann nicht auf das Ergebnis der Damenwahl, wohl aber auf alle beteiligten Pferde gewettet werden. Die Experten von JAXX schätzen Favoriten und Außenseiter des 127. Longines Großen Preises von Berlin wie folgt ein:



Der vierjährige Hawkbill führt den Wettmarkt an. Mit einer bisherigen Gewinnsumme von 670.000 Euro ist er ein echter Godolphin-Geldschrank aus der *blauen Flotte" des Herrschers von Dubai. Mit Racing History hat Scheich Mohammad al Maktoum noch ein weiteres, allerdings weniger aussichtsreiches Pferd im Feld. Derby-Favorit Colomano hat in Berlin die Chance, sich für den schwachen Auftritt jüngst in Hamburg-Horn zu rehabilitieren, er ist eines von drei Pferden des Champion-Trainers Markus Klug. Schärfste Klug-Waffe sollte allerdings Dschingis Secret sein, der Derby-Dritte von 2016.



Für Neukunden steht unter www.pferdewetten-jaxx.de wieder eine 5 Euro-Gratiswette bereit. Mit einer Platzwette auf einen der genannten Favoriten ist das Risiko relativ gering, die Chancen auf einen kleinen Gewinn sind dafür umso höher - erst recht mit der 5 Euro Gratiswette von JAXX.



Im Video-Stream unter www.pferdewetten-jaxx.de wird der hochklassige Große Preis von Berlin wie auch alle anderen Rennen des Grand Prix Festival Meetings live übertragen. Und unter www.pferdewetten-jaxx.de/de/pferdewetten/wissenswertes.html gibt es die Antworten auf alle möglichen Fragen zum Thema Pferdewetten. Ob Siegwette oder Platzwette, ob Einlaufwette oder Kombiwette - mit der 5 Euro Gratiswette bei JAXX gelingt der Einstieg in die spannende Welt der Pferdewetten völlig ohne Risiko.



Über JAXX



JAXX ist seit 1999 zuverlässiger Partner für Pferdewetten in Deutschland. Als offizieller Partner des deutschen Rennsports und bundesweit lizenzierter Anbieter bietet JAXX ein umfassendes Angebot nationaler und internationaler Wetten auf Pferderennen. Die Kunden haben bei JAXX nicht nur die Möglichkeit, ihre Wetten rund um die Welt und rund um die Uhr zu platzieren, sondern auch die Rennen per Video-Stream live zu verfolgen. Seit Beginn des Wettbetriebs wurden bereits über 15 Millionen Wetten bei JAXX abgegeben. JAXX erfüllt die Auflagen des Glücksspielstaatsvertrags (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland) in vollem Umfang und verfügt sowohl über eine Buchmachererlaubnis als auch eine Erlaubnis zum Veranstalten und Vermitteln von Pferdewetten im Internet. Als Aufsichtsbehörde fungiert das Regierungspräsidium Darmstadt als bundesweit zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde. Eine Wettsteuer in Höhe von 5% auf den Wetteinsatz wird an das Finanzamt Frankfurt a.M. abgeführt.



OTS: JAXX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127047 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127047.rss2



Pressekontakt: JAXX Pressebüro Deutschland c/o Gamblers First Christian Prechtl Am Fuchsberg 18A 21075 Hamburg, GERMANY Tel. + 49 (0)177 28 28 111 Mail: christian@gamblersfirst.com Web: http://www.gamblersfirst.com